26.02.2020 ( vor 6 Stunden )



Über 25 Jahre sind seit dem Suizid von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain vergangen. Doch in den Herzen vieler Fans lebt er weiter. Auch seine Witwe Courtney Love denkt noch immer an ihn zurück, wie sie nun in einer emotionalen Nachricht zum 28. Hochzeitstag verdeutlicht. 👓 Vollständige Meldung