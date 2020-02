PNR24 Patient war in Italien: Coronavirus erreicht Südamerika https://t.co/fpPP95WtGg https://t.co/lwKi86u0jN vor 2 Stunden ntv Nachrichten Patient war in Italien: Coronavirus erreicht Südamerika https://t.co/tj9ybV9NQJ vor 3 Stunden Das Linke Nachrichtenportal - Freie Welt ➦ Köln: Großalarm in Holweide, Patient mit Verdacht auf Coronavirus - EXPRESS » Köln: Großalarm in Holweide, Patie… https://t.co/jDcQw2sscs vor 17 Stunden