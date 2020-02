Coronavirus in Deutschland: Robert-Koch-Institut: Neuartiges Virus tödlicher als Grippe

27.02.2020 ( vor 3 Stunden )

In Deutschland nimmt ein bundesweiter Krisenstab zum Coronavirus seine Arbeit auf. Derweil nennt das Robert-Koch-Institut neue Details zur Krankheit. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland gibt es weitere Coronavirus- Fälle Gesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, er erwarte eine noch deutlich st