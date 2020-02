27.02.2020 ( vor 5 Stunden )



(dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Angriffe der syrischen Regierungstruppen und Russlands auf die Zivilbevölkerung in der umkämpften Provinz Idlib als Kriegsverbrechen gebrandmarkt und Konsequenzen gefordert. "Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus sprechen niemanden von der E New York (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Angriffe der syrischen Regierungstruppen und Russlands auf die Zivilbevölkerung in der umkämpften Provinz Idlib als Kriegsverbrechen gebrandmarkt und Konsequenzen gefordert. "Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus sprechen niemanden von der E 👓 Vollständige Meldung