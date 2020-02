27.02.2020 ( vor 16 Stunden )



Weitere Eskalation in der Weitere Eskalation in der Syrien Krise : In Idlib sind nach offiziellen Angaben mehr als ein Dutzend türkische Soldaten bei einem Luftangriff getötet worden. Die türkische Regierung hat ein Sicherheitstreffen einberufen. Bei einem syrischen Luftangriff sind offiziellen Angaben zufolge in Nordsyrien m 👓 Vollständige Meldung