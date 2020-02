Quelle: DPA - vor 6 Stunden



Erdogan: Grenze zur EU ist geöffnet 00:46 Istanbul, 29.02.20: Die Türkei hat nach eigenen Angaben Tausende Flüchtlinge die Grenze zur EU passieren lassen. Am Samstag sagte Erdogan in Istanbul: «Wir haben die Tore gestern geöffnet.» Wie er weiter mitteilte, seien seit Freitag seien 18 000 Flüchtlinge über die türkische Grenze in die...