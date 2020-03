Exit Oil 🌍🇪🇺 RT @Schriftsetzer: Laut ⁦@volkspartei⁩ Innenminister Nehammer einer unserer engsten Verbündeten in Europa. Welche Schande 🤦🏻‍♂️. Ungarn ve… vor 1 Minute KlimaProf RT @parents4future: Ungarn verhängt Schreibverbot bei "sensiblen Themen" ▶️ https://t.co/12XXIx9qW7 "Im Fall der schwedischen Klimaaktivi… vor 4 Minuten Regina Kummetz RT @BurtscherHelmut: Wenn diese Berichte zutreffen, ist ein Ausschlussverfahren gegen Ungarn angemessen. Da so was eh Zeit braucht, würde… vor 4 Minuten Matthias (((🍓))) RT @robert_fietzke: #Ungarn verhängt Schreibverbot bei sensiblen Themen. Redakteure erhalten Listen mit Themen, bei denen sie eine Autorisi… vor 8 Minuten GabBloe RT @parents4future: Ungarn verhängt Schreibverbot bei "sensiblen Themen" ▶️ https://t.co/12XXIx9qW7 "Im Fall der schwedischen Klimaaktivi… vor 13 Minuten Externstein RT @robert_fietzke: #Ungarn verhängt Schreibverbot bei sensiblen Themen. Redakteure erhalten Listen mit Themen, bei denen sie eine Autorisi… vor 15 Minuten