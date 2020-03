Die Flüchtlinge an der griechischen Grenze machen Druck - für die Bundesregierung ist die Situation dennoch nicht mit 2015 vergleichbar. Gleichzeitig mahnen...

Berlin/Athen/Istanbul (dpa) - Die Bundesregierung hat Flüchtlinge und Migranten in der Türkei vor einem Aufbruch Richtung Europa gewarnt. "Wir erleben zurzeit...

Migranten: Flüchtlinge aus der Türkei: Kleinkind ertrinkt vor Lesbos Vor Lesbos ist ein Kind ums Leben gekommen, weil ein Migranten-Boot unterging. Die griechische Küstenwache konnte nicht mehr helfen.

Berliner Morgenpost vor 8 Stunden - Politik