02.03.2020 ( vor 6 Stunden )



Tausende Geflüchtete harren in der Tausende Geflüchtete harren in der Türkei an der griechischen Grenze aus. Der türkische Präsident droht erneut der EU – "völlig inakzeptabel" findet Kanzlerin Merkel das Vorgehen der Türkei. Alle Infos im Newsblog. Nachdem bei Angriffen in Syrien türkische Soldaten ums Leben gekommen sind, will der 👓 Vollständige Meldung