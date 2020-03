04.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Nathalie Volk muss derzeit einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten. Wie ihre Mutter Viktoria in einem Interview bekannt gibt, ist die 23-Jährige an Krebs erkrankt und befindet sich unter ständiger ärztlicher Beobachtung.