04.03.2020 ( vor 9 Stunden )



Die Lage an der türkisch-griechischen Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze ist angespannt: Tausende Menschen versuchen dort seit Tagen, nach Europa zu gelangen. Aus der Türkei heißt es nun, sie würden mit scharfer Munition am Grenzübertritt gehindert. Athen spricht von "Falschmeldungen".