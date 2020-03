07.03.2020 ( vor 2 Stunden )



In Australien grassiert die Angst vor dem Coronavirus - und treibt so manchen zum Hamstern. In einem Supermarkt in Sydney entbrennt nun ein folgenschwerer Streit um eine Packung In Australien grassiert die Angst vor dem Coronavirus - und treibt so manchen zum Hamstern. In einem Supermarkt in Sydney entbrennt nun ein folgenschwerer Streit um eine Packung Klopapier . Erst die Polizei kann die Lage schließlich beruhigen. 👓 Vollständige Meldung