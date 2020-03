08.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Während sich in Während sich in Griechenland eine neue Flüchtlingskrise anbahnt, zeigen sich Mitglieder der GroKo in Berlin uneins, welche Rolle Deutschland übernehmen sollte. Während SPD-Chef Walter-Borjans zumindest Kinder aufnehmen will, lehnt CSU-Chef Söder nationale Alleingänge ab. 👓 Vollständige Meldung