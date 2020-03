Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 7 Stunden



Schauspieler Max von Sydow im Alter von 90 Jahren verstorben 01:13 Schauspieler Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren verstorben. In seiner jahrzehntelangen Karriere konnte er viele Erfolge feiern. Er war unter anderem zwei Mal für den Oscar nominiert und spielte zuletzt in "Game of Thrones" oder "Star Wars" mit. Mehr Details gibt es hier.