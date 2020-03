ORF Burgenland Für Italien hat die Regierung am Dienstag die volle Reisewarnung ausgesprochen. Reisebüros im Burgenland bangen, da… https://t.co/xWiuYVWbMa vor 6 Tagen Anna Kastella RT @AutorinIrmy: Österreich: Volle Reisewarnung für Italien - Suedtirol News https://t.co/ZZtrPLEBBn via @GoogleNews vor 6 Tagen Irmgard Hiergeist Österreich: Volle Reisewarnung für Italien - Suedtirol News https://t.co/ZZtrPLEBBn via @GoogleNews vor 6 Tagen BVZ Online Volle Reisewarnung für Italien https://t.co/YFqn8rB58F vor 6 Tagen Pete RT @Tagesspiegel: #Coronavirus in Europa: #Österreich spricht volle Reisewarnung für #Italien aus – höchste Sicherheitsstufe 6. Mehr im Ne… vor 1 Woche dolomitenstadt Coronavirus: Volle Reisewarnung für Italien https://t.co/ALpmkTHgly vor 1 Woche