10.03.2020 ( vor 2 Stunden )



In Deutschland sind erstmals Patienten am Coronavirus verstorben. Inzwischen hat sich auch ein Mann aus Sachsen-Anhalt angesteckt: Damit erreicht das Virus das ganze Land. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter deutlich an. Laut Robert Koch-Institut sind In Deutschland sind erstmals Patienten am Coronavirus verstorben. Inzwischen hat sich auch ein Mann aus Sachsen-Anhalt angesteckt: Damit erreicht das Virus das ganze Land. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter deutlich an. Laut Robert Koch-Institut sind 👓 Vollständige Meldung