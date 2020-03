12.03.2020 ( vor 13 Stunden )



Österreich dimmt das öffentliche Leben weiter herunter: Ab kommende Woche sollen sich die Menschen praktisch aus dem Weg gehen. Was nicht unbedingt nötig ist, soll ausfallen. Besuche in Krankenhäusern sind verboten.