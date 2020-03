14.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Italien ist das am stärksten von der Corona-Pandemie heimgesuchte Land Europas. Die Bewegungsfreiheit ist dort erheblich eingeschränkt. Viele Italiener haben eine neue Strategie gefunden, der schlechten Stimmung zu trotzen: Sie verabreden sich an Fenstern und auf Balkonen und singen und musizieren.