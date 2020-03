14.03.2020 ( vor 19 Stunden )

Die „Coronavirus- Krise “ sorgt auch im Nationalrat für eine Ausnahmesituation: Damit die Sonderregeln zur Einschränkung von Handel und Gastronomie am Montag verfassungskonform in Kraft treten können, braucht es am Wochenende einen Sitzungsmarathon im Schnellverfahren. Die erste Etappe fand am Samstag statt – dabei blieb jeder zweite Platz frei, die Räumlichkeiten wurden desinfiziert.