Um den Coronavirus zu stoppen, werden die Bestimmungen in Österreich strenger. Die Regierung erklärt, dass es ab sofort nur noch wenige Gründe gebe, das Haus zu verlassen. Die österreichische Regierung ruft für das ganze Land Ausgangsbeschränkungen aus. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonn