ORF-Radios ändern Programm: Aufruf für „Team Österreich“

Köln, 21 Uhr: Applaus von Balkonen und aus offenen Fenstern Um 21 Uhr brandete am Dienstagabend in Köln plötzlich vielerorts Applaus auf, teilweise begleitet von Jubelrufen. Viele Menschen standen auf Balkonen, an...

t-online.de vor 2 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • Deutsche Welle