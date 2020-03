16.03.2020 ( vor 2 Tagen )



Die aktuellen Regelungen gegen das Coronavirus in Deutschland reichen nicht aus, sind sich mehrere italienische Forscher einig. Um die Epidemie einzudämmen, fordern einige deshalb einen sofortigen Die aktuellen Regelungen gegen das Coronavirus in Deutschland reichen nicht aus, sind sich mehrere italienische Forscher einig. Um die Epidemie einzudämmen, fordern einige deshalb einen sofortigen Lockdown - mindestens so streng wie in Italien. Halbherzige Maßnahmen würden mehr schaden als nützen. 👓 Vollständige Meldung