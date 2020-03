18.03.2020 ( vor 3 Stunden )

Das gesamte Bundesland Tirol wird derzeit als Coronavirus-Risikogebiet erachtet. Somit müssen sich nicht nur Heimkehrer aus Risikoländern wie Italien und dem Iran und aus den unter Quarantäne gestellten Gebieten in Tirol, Vorarlberg und Kärnten für 14 Tage isolieren, sondern alle, die in den letzten zwei Wochen irgendwo in Tirol waren. Das sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Dienstagabend.