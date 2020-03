"Kicker": BVB-Chef Watzke will auf Gehalt verzichten Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will nach Informationen des "Kicker" in der Corona-Krise auf einen Teil...

Augsburger Allgemeine vor 17 Stunden - Sport





Coronavirus-Krise - "Kicker": BVB-Chef Watzke will auf Gehalt verzichten Dortmund (dpa) - Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will nach Informationen des "Kicker" in der...

t-online.de vor 17 Stunden - Deutschland