19.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Die Coronakrise bringt den weltgrößten Tourismuskonzern gehörig in die Bredouille. Wegen der Die Coronakrise bringt den weltgrößten Tourismuskonzern gehörig in die Bredouille. Wegen der Pandemie sind Reisen kaum mehr zu verkaufen. Nun schickt das Management die Mitarbeiter in Kurzarbeit - und hofft auf staatliche Hilfen. 👓 Vollständige Meldung