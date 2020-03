19.03.2020 ( vor 10 Stunden )

Die Bundesregierung will Parks und Spielplätze vorerst nicht schließen. „Derzeit gibt es keine Schließung von Parks“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Der Mindestabstand von einem Meter sei aber unbedingt einzuhalten, so Anschober Donnerstagmittag. Schließen müssen aber Rehakliniken und Kurhäuser.