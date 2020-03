Andreas Marktzyniker Inzwischen scheinen #Klopapier-#Hamsterkäufe von #Banden organisiert zu sein,anders ist es nicht zu erklären, dass… https://t.co/Y8grqFzXTZ vor 9 Minuten RutSei RT @nasanasal: #Mannheim Keine weiteren Fragen. Der Tag: Streit um Klopapier eskaliert - Zwei Verletzte in Supermarkt - https://t.co/f44… vor 15 Minuten topasblue28 😈 RT @nasanasal: #Mannheim Keine weiteren Fragen. Der Tag: Streit um Klopapier eskaliert - Zwei Verletzte in Supermarkt - https://t.co/f44… vor 16 Minuten artep2 🇬🇷 RT @nasanasal: #Mannheim Keine weiteren Fragen. Der Tag: Streit um Klopapier eskaliert - Zwei Verletzte in Supermarkt - https://t.co/f44… vor 27 Minuten RWEForever Es ist nicht zu glauben. Was ist bloß los in unserem Land??????https://t.co/QWojCB2WOY vor 54 Minuten Martin Kussmann RT @nasanasal: #Mannheim Keine weiteren Fragen. Der Tag: Streit um Klopapier eskaliert - Zwei Verletzte in Supermarkt - https://t.co/f44… vor 1 Stunde