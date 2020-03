Polizei ermittelt: Schrauben an ICE-Schnellfahrstrecke gelöst Auf dem Abschnitt in Hessen fahren ICE-Züge mit Höchstgeschwindigkeit, nun wurden Schäden an den Schienen festgestellt. Ob es sich um eine vorsätzliche...

stern.de vor 6 Stunden - Politik





Polizei ermittelt: Schrauben an ICE-Schnellfahrstrecke gelöst Auf dem Abschnitt in Hessen fahren ICE-Züge mit Höchstgeschwindigkeit, nun wurden Schäden an den Schienen festgestellt. Ob es sich um eine vorsätzliche...

Berliner Morgenpost vor 6 Stunden - Vermischtes