22.03.2020 ( vor 5 Stunden )

Die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea sind gestört. Doch Trump und Nordkoreas Diktator verstehen sich ungeachtet gut. Das beweist auch ein neuer Brief vom US-Präsidenten. US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben Nordkoreas in einem persönlichen Brief an Machthaber Kim Jong Un seine Pläne