23.03.2020 ( vor 1 Woche )



Noch immer steigt die Zahl der Corona-Infektionen. In Deutschland nähert sie sich der Marke von 30.000. Mehr als 100 Menschen haben die Krankheit hierzulande nicht überlebt. Die WHO registriert auch in anderen Ländern eine anhaltende Ausbreitung und spricht von einer "herzzerreißenden" Entwicklung.