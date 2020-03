24.03.2020 ( vor 4 Stunden )



Europa und USA bilden laut WHO nun das Zentrum der Pandemie. Nun plant Schleswig-Holstein die Absage der Europa und USA bilden laut WHO nun das Zentrum der Pandemie. Nun plant Schleswig-Holstein die Absage der Abiturprüfungen . Alle Infos im Newsblog. In Deutschland wird das öffentliche Leben aufgrund der Coronavirus-Pandemie weitreichend eingeschränkt. Bund und Länder haben ein Kontaktverbot im öffent 👓 Vollständige Meldung