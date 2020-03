Christian Brey RT @ntvde: Bayern will bald "Kurve kratzen": Frage der Exit-Strategie kocht hoch https://t.co/sxG2o5oBUa vor 1 Stunde jezzica gomez :3 RT @ntvde: Bayern will bald "Kurve kratzen": Frage der Exit-Strategie kocht hoch https://t.co/sxG2o5oBUa vor 1 Stunde ntv Nachrichten Bayern will bald "Kurve kratzen": Frage der Exit-Strategie kocht hoch https://t.co/sxG2o5oBUa vor 1 Stunde PNR24 Bayern will bald "Kurve kratzen": Frage der Exit-Strategie kocht hoch https://t.co/AKSoMRzpKu https://t.co/lfzbvOPwrI vor 2 Stunden Marko von Strauss Bayern will bald "Kurve kratzen":Frage der Exit-Strategie kocht hoch - n-tv NACHRICHTEN https://t.co/oMsSdMiI8C https://t.co/1IGU5vXIh1 vor 2 Stunden