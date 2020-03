28.03.2020 ( vor 4 Stunden )



In Italien und teilen Frankreichs ist das Gesundheitssystem hoffnungslos überlastet. Erste deutsche Kliniken behandeln bereits am Coronavirus erkrankte französische Patienten. Nun beginnt die Luftwaffe mit dem Transport von schwerstkranken Menschen aus Italien ins Rheinland. In Italien und teilen Frankreichs ist das Gesundheitssystem hoffnungslos überlastet. Erste deutsche Kliniken behandeln bereits am Coronavirus erkrankte französische Patienten. Nun beginnt die Luftwaffe mit dem Transport von schwerstkranken Menschen aus Italien ins Rheinland. 👓 Vollständige Meldung