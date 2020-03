Das Wetter in Bayern bleibt vorerst frostig und sonnig. Der Mittwoch startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit viel Sonne und kaum Wolken, mit zwei Grad...

In Bayern halten sich die Menschen weitgehend an die Ausgangsbeschränkung. Die Zahl der Infizierten steigt aber weiter. Und es gibt weiterhin Unbelehrbare.

Der Freistaat Bayern will ab dem 1. April die Kosten für Essen und Trinken der Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern, Altenheimen, aber auch...

FC Bayern: David Alaba spricht über Zukunft – und nennt mögliches Ziel Kaum ein Spieler ist beim FC Bayern gerade so wichtig wie David Alaba. Der vielseitige Defensivmann glänzte in dieser Saison in verschiedenen Rollen. Er selbst...

t-online.de vor 1 Woche - Sport