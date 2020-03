29.03.2020 ( vor 4 Stunden )

"Die Lage wird schlechter, bevor sie besser wird": Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister kündigt der Bevölkerung in einem Brief harte Zeiten an. Die Wortwahl ist eine Kehrtwende für Johnson. Mit einem emotionalen Brief stimmt der an Covid-19 erkrankte Boris Johnson seine Landsleute au