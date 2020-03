30.03.2020 ( vor 4 Stunden )



In der Nacht zum Montag brechen Diebe in ein Museum in den Niederlanden ein. Sie haben es nur auf ein einziges Gemälde abgesehen: Es ist von Vincent van Gogh. Aus dem niederländischen Museum Singer Laren bei Amsterdam ist bei einem Einbruch ein Gemälde von Vincent van Gogh gestohlen worden.