31.03.2020 ( vor 2 Stunden )

Die Stadt Jena macht ab kommender Woche das Tragen eines Mundschutzes in der Öffentlichkeit zur Pflicht. Damit soll eine weitere Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Die Stadt Jena plant in der Coranavirus-Pandemie eine Maskenpflicht. "In einer Woche soll das Tragen eines Mund-und-Nasen-S