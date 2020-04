02.04.2020 ( vor 13 Stunden )

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag zusammen mit der AGES neue Erkenntnisse zur Coronavirus -Ausbreitung in Österreich und der Welt präsentiert. Anschober sagte, er sehe „Licht am Ende des Tunnels“, und deutete für Österreich auf ein „gutes Zeichen“ hin: Die Zuwachsrate dämpfe sich langsam. Der österreichische Weg sei ein richtiger. Weiterhin gelte gerade deshalb: Abstand halten.