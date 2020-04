02.04.2020 ( vor 8 Stunden )



Mit einem Sonderprogramm hilft die staatliche Förderbank KfW Unternehmen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten sind. Der Ansturm ist enorm: Innerhalb einer Woche gehen 2500 Anträge über mehrere Milliarden Euro ein. Bei der Bank reißt das Programm tiefe Löcher in die Bilanz.