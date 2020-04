Quelle: DPA - vor 4 Stunden



Abenteurer und Aktivist Rüdiger Nehberg gestorben 00:49 Rausdorf, 03.04.20: Der Abenteurer und Menschenrechtler Rüdiger Nehberg ist tot. Wie seine Frau am Donnerstagabend der dpa mitteilte, starb er am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Nehberg hatte mit seinen spektakulären Aktionen als Überlebenskünstler auf dem Atlantik, im Dschungel und in der...