04.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Raus aus dem Home Office, rein in den Briefing Room. Was für einen Korrespondenten dort sonst Alltag ist, wird zur Reflektion über eine Krise unter US-Präsident Trump - zwischen Desinfektionsmittel, Fiebermessen und Markierungen. 👓 Vollständige Meldung