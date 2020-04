04.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Wer Ärger macht, auf den wird geschossen - das ist die Anweisung des philippinischen Präsidenten Duterte in der Corona-Krise. Im Süden wird nun ein Mann erschossen, weil er wegen einer fehlenden Gesichtsmaske mit Beamten in Streit gerät und sie mit einer Sense angreift. Wer Ärger macht, auf den wird geschossen - das ist die Anweisung des philippinischen Präsidenten Duterte in der Corona-Krise. Im Süden wird nun ein Mann erschossen, weil er wegen einer fehlenden Gesichtsmaske mit Beamten in Streit gerät und sie mit einer Sense angreift. 👓 Vollständige Meldung