05.04.2020 ( vor 2 Stunden )

Wegen der Coronavirus -Pandemie gelten auch in England strenge Ausgangsbeschränkungen. Fußballprofi Kyle Walker appelliert an seine Fans - ignoriert die Regeln zugleich aber selbst und lädt sich zwei Prostituierte nach Hause ein. Die Party fliegt auf, sein Klub kündigt eine Strafe an.