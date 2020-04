06.04.2020 ( vor 17 Stunden )

Das jüdische Pessachfest ist in Israel eigentlich eine klassische Familienfeier. Traditionell sitzen am Sederabend mindestens ein Dutzend Familienmitglieder gemeinsam am Tisch. Doch wegen der Coronavirus -Pandemie müssen in diesem Jahr sehr viele Israelis allein feiern – vor allem alte Menschen.