06.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Am Vormittag hieß es noch, der britische Premier Johnson leite die Regierungsgeschäfte aus dem Krankenhaus weiter - trotz seiner Covid-19-Erkrankung. Nun verschlechtert sich sein Zustand so sehr, dass er auf die Intensivstation verlegt wird. 👓 Vollständige Meldung