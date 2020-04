07.04.2020 ( vor 5 Stunden )



Als schweigsamer Cowboy in der Kultserie "Die Leute von der Shilo Ranch" wird Schauspieler James Drury in den Sechzigerjahren berühmt. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.