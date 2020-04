09.04.2020 ( vor 2 Stunden )



In der Corona-Krise beantragen allein in der vorigen Woche 6,6 US-Bürger Arbeitslosenhilfe. Das stört die Börsen jedoch nicht: Billionenschwere Wirtschaftshilfen verhelfen der Wall Street zu starken Zugewinnen.