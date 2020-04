10.04.2020 ( vor 6 Stunden )

Die Formel 1 steht wegen der Coronavirus -Pandemie still. Frühestens Ende Juni soll die Saison starten - womöglich mit Geisterrennen ohne Zuschauer. Was Formel-1- Experte Christian Danner davon hält, in welchen Nöten die Rennställe sind und was er sich für dieses Jahr wünscht, erzählt er im Interview