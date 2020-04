10.04.2020 ( vor 6 Stunden )



In Australien gelten strenge Maßnahmen im Kampf gegen das In Australien gelten strenge Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus . So soll man die eigene Wohnung nur für notwendige Verpflichtungen verlassen. Ausgerechnet ein Politiker hält sich nicht daran und zieht in sein Ferienhaus an der Küste, statt in Sydney zu bleiben. Das hat weitreichende Konsequenzen. 👓 Vollständige Meldung