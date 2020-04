10.04.2020 ( vor 6 Stunden )



Er kauerte in der letzten Reihe, um den Schauspielern bei den Proben zuzusehen: Regisseur Gustaf Gründgens holte Peter Laser von dort auf die Bühne. Und auf ihr blieb er. Daneben spielte er in zahlreichen Filmen, auch zusammen mit Hollywood-Ikonen. Nun ist er gestorben.